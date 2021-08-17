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أحمد حجازي أبرز الغائبين عن نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربي

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أحمد حجازي أبرز الغائبين عن نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربي أحمد حجازي أبرز الغائبين عن نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربي

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سيكون أحمد حجازي صخرة دفاع اتحاد جدة، أبرز الغائبين أمام الرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم السبت المقبل، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

ويغيب حجازي عن النهائي العربي المرتقب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي، قبل أن يحصل على إنذار آخر في الإياب.

ورغم غياب حجازي عن النهائي إلا أنه رافق بعثة فريقه، التي غادرت ظهر اليوم جدة في طريقها إلى مدينة الرباط.

ويعد حجازي أبرز لاعبي اتحاد جدة في الوقت الراهن، وتحول إلى معشوق الجماهير الاتحادية منذ انضمامه للنادي الجداوي في الموسم الماضي، لدوره المؤثر في علاج أبرز ثغرة فنية عانى منها الاتحاد في المواسم الماضية.

وحصل حجازي على أعلى تقييم في مباراة فريقه أمس أمام الرائد، والتي أنهاها الاتحاد لصالحه بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وساهم حجازي في ثلاثية فريقه أمس بتسجيل الهدف الثاني، ليحرز أول هدف له على ملعب الجوهرة المشعة، حيث كانت مباراة الرائد أمس الظهور الأول للمدافع الاتحادي على هذا الملعب منذ انضمامه للاتحاد.

المصرى اليوم

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