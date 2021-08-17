أخبار عاجلة

السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية -
لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان -
«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة -
رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش -
طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب -
منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها -
بعد قرار رفع رسوم التصوير بالشوارع..غضب بين الفنانين واجتماع في «غرفة السينما» -
حمزة المثلوثي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك -
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا -
تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية

Print
يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تواجد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على رأس المجموعة الأولى بقرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي سوف تقام في المغرب خلال الأيام القادمة.

وأجريت مراسم القرعة في المغرب، ووقع خلالها الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب أندية فاب الكاميروني، وريد ستار الإيفواري، وسوكوتو ريما النيجيري.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي، وإنتر كلوب الأنجولي، وجي إس كي الكونغولي، واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري، وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان

لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان

«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة

«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة

رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش

رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش

طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب

طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب