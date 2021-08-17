تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
الشارقة تعلن إطلاق مهرجان الفنون الإسلامية في ديسمبر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
تحذير.. بطاريات الهواتف القديمة خطر داخل المنزل
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ماكرون:سنعمل مع موسكو وواشنطن بشأن أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 02:47 مساءً
90
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. ما السبب؟
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطورات في أفغانستان
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
السابق
اليونيسف تدعو لحكومة جديدة في لبنان تواجه الخطر الذي يهدد حياة الأطفال
التالى
اليونيسف تدعو لحكومة جديدة في لبنان تواجه الخطر الذي يهدد حياة الأطفال
Tweets by @3yonNews