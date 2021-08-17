عضو «صحة النواب»: «المسؤولية الطبية» على رأس أجندة اللجنة

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قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء، لأنه يحفظ حق المواطن والطبيب.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى مبادرات الرئاسة لدعم الصحة في مصر قائلة: المبادرات الرئاسية صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر، خاصة 100 مليون صحة للكشف على مرضي فيروس سي والتي أشادت بها كل المنظمات الدولية، مؤكدة أن مصر أبلت بلاءً حسنا في أزمة كورونا منذ ظهورها، وصمد جهازها الصحي ووضعها الاقتصادي، فيما عجزت عنه أعتى الانظمة في العالم، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت جاهزة لأية موجات أخرى سواء بالمستشفيات أو الأدوية أو الاكسجين.

وأكدت عضو مجلس النواب، نجاح المبادرات الرئاسية للخدمة الصحية في مصر، بدءاً من فحص راغبي الزواج للصحة الانجابية مرورا بمبادرات صحة الطفل والاكتشاف المبكر للاعاقات السمعية والعقلية والبصرية والتقزم والسمنة والانيميا، واخيرا مرضى الضمور العصبي، ومبادرة الـ100 مليون صحة للكشف على فيروس سي، والتي اعتبرتها النائبة هي الأعظم في العالم، التي أشادت بها كل المنظمات الدولية، والتي قضت على فيروس «سي» الذي ظل متوطن سنوات طويلة، كما تهتم المبادرات بالمرأة من اكتشاف وعلاج سرطان الثدي وصحة المرأة والراغبات في الانجاب، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.