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تداولت وسائل إعلام عربية وصفحات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، صورًا ومقاطع مصورة قيل أنها لمقاتلي حركة «طالبان» وهم يلهون داخل إحدى مدن الملاهي بعد سيطرتهم على ولاية هرات، ثالث أكبر المدن الأفغانية.

ونشرت جريدة الوطن السعودية، مقطعًا مصورًا قالت إنه لعناصر من مقاتلي حركة «طالبان»، وهم يلعون بإحدى مدن الملاهي حاملين أسلحتهم وسط الأطفال احتفالًا، بتقدمهم في الولاية.

و تقع ولاية هِرَاتْ_ إحدی المحافظات الـ 34 بأفغانستان ت_غربي البلاد قرب الحدود الإيرانية، وهي ثالث أكبر المدن الأفغانية.

وسيطرت طالبان على ولاية هِرَاتْ، الخميس الماضي فيما اعتبره الخبراء محطة رئيسية في تقدمها نحو المدن الأفغانية منذ الجمعة الماضية، وصولًا إلى دخولها العاصمة كابل الأحد.

وبعدما رفعت طالبان علمها داخل القصر الرئاسي، مساء الأحد، فور فرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، احتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابل، الاثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أميركية بينما كانت تسير على المدرج، ما أدى إلى سقوط قتيلين ووعدد غير معلن من الجرحى.

وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية أطلقت النار في الهواء لردع الأشخاص الذين حاولوا شق طريقهم نحو رحلة جوية عسكرية لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وموظفي السفارة.

وأفادت أنباء بمقتل 5 أشخاص على الأقل في الفوضى التي أدت إلى توقف رحلات الإجلاء. وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابل في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما وقال الرئيس الأميركي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار، حسبما نقلته وكالة«رويترز»