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القوى العاملة: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوي الهمم والعزيمة بأسيوط

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القوى العاملة: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوي الهمم والعزيمة بأسيوط القوى العاملة: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوي الهمم والعزيمة بأسيوط

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 500 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1857 شاباً، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه، لـ 27 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 58 عاملا جديدا إصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 126 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1222 منشأة، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

المصرى اليوم

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