جامعة العريش تعد خطة صيفية للأنشطة الطلابية

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أعدت جامعة العريش خطتها الصيفية للأنشطة الطلابية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس الجامعة.

وأشارت الخطة التي أعدتها الادارة العامة لرعاية الشباب إلى استفادة أكثر من 700 طالب وطالبة من تلك الأنشطة الصيفية خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.

وأعلن أسعد اسماعيل حافظ، مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أن الخطة تتضمن خلال شهر أغسطس الجاري إقامة عدد من الأنشطة، ومن بينها: يوم خدمى تحت عنوان «بأيدينا نجملها» لنظافة شاطئ البحر والبيئة المحيطة، ومهرجان ترويحي يتخلله ألعاب: كرة شاطئية وركت وكرة طائرة وشطرنج.. علاوة على اقامة مسابقة للنحت والرسم على رمال الشاطىء، ومسابقة لرحلة خلوية وطهى خلوى.

وهناك أيضا مسابقات (أون لاين) لأفضل ملصق وأفضل بحث في الثقافة الصحية وأفضل مجلة حائط.. إلى جانب دورة تغذية علاجية وندوة عن الإسعافات الأولية، ورشة عمل للجنة الجوالة داخل الجامعة (مطوية– مجلة حائط– مقال– بحث– ملصق)، وورشة عمل أخرى فنية لرسم المشغولات اليدوية بوجود متخصصين ومدربين.

وأضاف أن أنشطة شهر سبتمبر المقبل تتضمن اقامة يوم ترفيهى لذوى الهمم على شاطىء البحر يشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية.. علاوة على مبادرة ( يلا نرسم ) أون لاين بعنوان: «مصر في عيون أولادها».. إلى جانب ورشة عمل داخل مقر الجامعة عن المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودورة تدريبية بالتعاون مع مديرية القوى العاملة.