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"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين

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"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين "وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين
"الهيئة" أكدت أنها تتابع ما تم نشره مؤخرًا من المراكز المختصة عالمياً ومحلياً في مجال الصحة العامة

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية", أنها تتابع ما تم نشره مؤخراً من المراكز المختصة عالمياً ومحلياً في مجال الصحة العامة فيما يخص متغيرات كوفيد-19، وخصائص وفعالية اللقاحات، وتأثير ذلك في خفض عبء المرض حول العالم.

وذكرت أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

وأشارت إلى أنها تابعت أيضاً مستجدات المتحورات، وأثر الجرعة الأولى من اللقاح داخل المملكة على انخفاض المنحنى الوبائي وعدد الحالات وانحسار متحورات (الفا وبيتا)، وكذلك تابعت المستجدات بشأن متحور "دلتا" الذي تم رصده في فحوص التسلسل الجيني بالمملكة مؤخراً, حيث تشير الدراسات إلى أنه أكثر قابلية للانتقال عند مقارنته بالمتغيرات الأخرى، حتى في الأفراد الذين تم تلقيحهم، ولكن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين بجرعتين قد تحدث في نسب صغيرة فقط مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتلقوا اللقاح.

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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