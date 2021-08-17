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صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

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الآلاف احتشدوا من المدخل إلى المدرج

صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

أظهرت صور التقطتها شركة "ميكسار تكنولوجيز" بالأقمار الصناعية، المشاهد الفوضوية في مطار كابل، أمس، قبل وقت قصير من تعلق أفغان بالطائرات، التي كانت تسير على المدرج، في محاولة يائسة للهروب من البلاد.

وبينت الصور التي نشرتها "رويترز"، حشودًا من مدخل المطار إلى المدرج في حوالي الساعة 10:45 من صباح أمس.

كما أظهرت الصور صفوفًا من السيارات متجهة إلى المطار؛ مما تسبب في ازدحام مروري، وأدى بسير حشود على الأقدام إلى داخل المطار، على أمل الإجلاء بعد استيلاء مقاتلي "طالبان" المفاجئ على كابل أمس الأول.

صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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