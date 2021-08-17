★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة البحري الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ تماشياً مع التزامها بتطوير القدرات ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، في بيان لها، إن الاتفاقية تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجستية واسعة النطاق داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوّي والبرّي، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتم توقيع الاتفاقية بين وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وعبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري؛ وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة SAMI في الرياض.

وأضافت "سامي"، أن الاتفاقية تتضمّن تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن من الباب إلى الباب؛ من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، إن شركة SAMI الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع الدخول وقعت اتفاقية مع شركة البحري الشركة الوطنية للنقل البحري لتلبية متطلباتها اللوجستية المتزايدة؛ إذ تؤكد هذه الاتفاقية على جهود المملكة الملموسة في تطوير قطاعَيْ الصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أبوخالد، أن الأهداف المشتركة بين الشركتين ستسهم فيما يتعلق برؤية 2030، في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في المملكة، علاوةً على ذلك، سيعمل هذا الإنجاز على تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحري، عبدالله بن على الدبيخي، إن التعاقد مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية يأتي دعم برامج توطين الصناعات العسكرية لديها.

وأضاف الدبيخي، أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام البحري بدعم الجهات السعودية الرائدة العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفيرها لخدمات لوجستية وفق أفضل المعايير العالمية؛ إذ يأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة SAMI والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات المحدودة، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز، وشركة سامي سي إم أي للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجستية المقدمة من شركة البحري.

ونوهت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بأنه على الرغم من أنّ الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، إلا أن الشركتين تعملان على توسيع نطاقها لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجستية العالمي في المستقبل.

ترشيحات:

"سكني" يعلن استفادة 124 ألف أسرة في 2021 ويدشّن مركزه الشامل بالمدينة المنورة

الصحة السعودية تهيب بالجميع المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا

السعودية تقلص حيازتها بالسندات الأمريكية 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول

التعليم السعودية تعلن آليات العودة الحضورية للعام الدراسي الجديد