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أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه

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خلال استقباله أمين المجلس.. ودشن البوابة الإلكترونية والهوية البصرية للمجلس

أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه

استقبل أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم الثلاثاء، أمين مجلس شباب المنطقة، الدكتور عثمان بن موسى الحكمي، وعددًا من أعضاء المجلس من شباب وشابات المنطقة في تشكيله الجديد .

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة جازان، بالدكتور عثمان حكمي وأعضاء مجلس شباب المنطقة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن أعمال المجلس والفعاليات والبرامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها، مستعرضاً أهم البرامج التي سينفذها المجلس خلال دورته الحالية، وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.

كما دشن أمير جازان البوابة الإلكترونية والهوية البصرية للمجلس، والتي تتيح لشباب وشابات المنطقة من الاطلاع على جميع البرامج والمساهمة في تقديم المقترحات عبر المنصة التفاعلية التي تخدم كافة شباب وشابات المنطقة.

ونوه أمير جازان بالدور الملموس الذي يقوم به مجلس شباب المنطقة، حاثاً على تضافر الجهود، وبذل المزيد لإنجاح المهام المنوطة بالمجلس ودوره الكبير في تطوير أداء وخبرات الشباب بمنطقة جازان ومحافظاتها، وفقا لرؤية المملكة 2030, راجياً العون من الله تعالى للجميع.

من جانبه أعرب أمين مجلس شباب المنطقة، الدكتور "الحكمي" وأعضاء المجلس، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته ومتابعته الدائمة.

أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه

أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه

أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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