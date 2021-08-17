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سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع

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محل فريد أثرياً ومعمارياً أكسبته البيئة المحيطة به مهابة الماضي وعظمته

سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع

عبَّر متعب البلوي أحد أبناء العلا عن فرحته بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة جونسون آند ويلز في الولايات المتحدة الأمريكية تخصص السياحة العالمية وتنمية الاقتصاد المستدام بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف، بشكل استثنائي؛ إذ حرص على الاحتفال بالتخرج في موقع الحِجر الأثري بمدائن صالح، وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة.

من جانبه، قال "البلوي" لـ"سبق": "لا توجد كلمة تصف مشاعري عند الوقوف أمام أعظم تحفة عرفها الزمن، والسبب الرئيسي في اختيار الحجر (مدائن صالح) هو الإلهام والطموح اللامحدود في إحياء تاريخ عظيم، والمشاركة في تطوير قطاع السياحة في محافظة العلا؛ لكوني أحد أبناء العلا المبتعثين من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا. وقدم "البلوي" شكره لكل من قام بدعمه خلال مسيرته العلمية.

موقع الحجر يعد أحد أهم المواقع الأثرية التي تمتلكها العُلا خاصة والمملكة عامة، وهو موقع فريد أثرياً ومعمارياً؛ وأكسبته البيئة المحيطة به مهابة الماضي وعظمته.

وتُعد الحجر إحدى العجائب الفنية الخالدة، التي يقف أمامها العقل البشري كثيراً للتفكر كيف استطاع الإنسان القديم تشكيلها في ظروف غير مواتية ومغايرة عن العصر التكنولوجي الحالي، وهي موطن قوم ثمود قوم نبي الله صالح (عليه السلام)، وتضم آثارُها 153 واجهةً صخريةً منحوتة.

سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع

سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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