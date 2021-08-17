ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهمت الأجهزة الأمنية في القليوبية منزل عامل في شبرا الخيمة دائرة قسم ثانٍ حوّله إلى وكر لتصنيع المواد المخدرة خاصة التخليقية حيث تمكنت القوات من ضبط قرابة 6 كيلو مخدرات مختلفة الأنواع وأسلحة نارية وبيضاء وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة تفيد بقيام عامل بإحدى الشركات الصناعية له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي فـي تصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته فردا محليا وكمية من الطلقات النارية وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة و2 ميزان حساس وسلاح أبيض كتر وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، 2 كيلو جرام بودر خام و2 كيلو جرام من مخدر البودر و1 كيلو جرام إستروكس و1 كيلو جرام حشيش و126 قرصا مخدرا و5 زجاجات تحوي سائلا يشتبه أن يكون مخدرا ومبلغ مالى و6 هواتف محمولة وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأدوات والمواد المُستخدمة بقصد تصنيع وبيع المواد المخدرة والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.