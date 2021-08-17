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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بمدينة الخصوص بسبب خلافات الجيرة على ركن «توك توك» ملك الطرف الأول وعربة كارو ملك الطرف الثانى بالشارع محل سكنهم وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاع بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بمنطقة قهوة الأخرس دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين وجود مشادة كلامية بين طرف أول «ع م أ» 31 سنة عامل أحذية وشقيقه «أ م أ»، 18 سنة عامل أحذية، وطرف ثان «ر ر ع» 41 سنة عامل أحذية و«م ر ع» 28 سنة سائق بسبب خلافات الجيرة على ركن «توك توك» ملك الطرف الأول وعربة كارو ملك الطرف الثانى بالشارع محل سكنهم وتطورت لمشاجرة قام على إثرها كلا منهما بالتعدى على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وتم ضبط الطرفين وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامامت فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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