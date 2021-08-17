العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

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عثر عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شاب ملقاه وسط الزراعات بالقرية وتم ابلاغ الشرطة التى تحفظت على الجثة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاه وسط الزراعات بقرية ميت القرشى التابعة لمركز ميت غمر.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر والبحث الجنائى إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب عمره 34 سنة وبجواره كيس به بواقى بودرة تشبه جوهر الهيروين وسرنجة.

تم التحفظ على الجثة ونقلها مستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة كما تم تحريز الكيس والسرنجة واحالتها للطب الشرعى لفحصها.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة. ورجحت مصادر أمنية أن يكون سبب الوفاة تناول الشاب جرعة زائدة من المخدر.