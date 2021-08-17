«لصوص لكن أغبياء».. صعقوا سائق أوبر واصطدموا بجبل ونهايتهم السجن 3 سنوات (التفاصيل)

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طالب بكلية علوم ومصور وعامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات لاتهامهم بسرقة سيارة أوبرا وصعق قائدها كهربائيا .

كانت النيابة أحالت كل من «مصطفى –ر» عامل و«عبدالرحمن –س» طالب بكلية علوم و«بهاء –م» مصور إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في سرقة سيارة حال قيادتها بواسطة المجنى عليه محمد إبراهيم والمملوكة الآخر بطريق الإكراه الواقع على الأول بأن اتفق المتهمون فيما بينهم على استخدام تطبيق الكتروني «أوبرا» مثبت على هاتف المتهم الثالث والمخصص للنقل الخاص في استدعاء قائد السيارة زعما برغبتهم في توصيل المتهم الأول والثانى، وما أن تقابل مع المذكورين إلا وطلبا منه الانحراف عن وجهتهم فاستجاب لهما فما أن بلغوا منطقة نائية إلا وأشهر الأول سلاحا ناريا غير مششخن في وجهه وصعقه الثانى بصاعق كهربائي في رقبته وكان المتهم الثالث في انتظارهم بمسرح الجريمة ،

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثوا الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومتها إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل إرادتهما هو اختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بمنطقة جبلية .

استمعت النيابة إلى شهادة المجنى عليه محمد إبراهيم سائق أوبرا، والذى قال أن المتهمين قاموا باستدعائه بواسطة أحد مستخدمي تطبيق أوبر لتوصيله لمحل الواقعة وحتى مدينة الرحاب وأضاف بان فور استقلال مستدعيا «المتهم الأول والثانى برفقته إلا أبديا رغبتهما في اقتضاء أمرا بالقرب من محل استقلالهما قبل التوجه لوجهتهما فاستجاب لهما وأردف مقررا بأنه حال قيادته للسيارة فوجى بإشهار سلاحا ناريا وتهديده به وقام الثانى بصاعق كهربائى ومحاولة الجذب على عنقه باستخدام الفيزا بلاستيك مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته إلا انه قد خاب اثر جرم المتهمين لاختلال عجلة القيادة واصطدامه بمنطقة جبلية واستغاثة بالمارة وتحفظوا على المتهمين

وتبين من التحريات التي أجراها النقيب أحمد حسينى معاون مباحث 15 مايو أن تحرياته توصلت لاقدام المتهمين الثلاثة على الانفاق حول سرقة السيارة قيادة الشاهد الأول عن طريق استدعائه بواسطة التطبيق المثبت على هاتف المتهم الثالث والتقابل مع الآخرين والاستقلال برفقته وتهديده بالسلاح النارى المضبوط والافيزات والشريط اللاصق المضبوط لشل مقاومته والاستيلاء على السيارة وذلك حال شد الثالث من أزرهم بمتابعة محيط تواجدهما وأضاف أنه حال تفقده الحالة الأمنية أمكن له ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الواقعة وبحوزتهم المضبوطات

وعن ملاحظات النيابة أقر المتهم الثانى بملكيته للسلاح النارى والذخائر وعثر مع المتهمين على محدث صوت خالى من وجود حائل بماسورته مما يعد سلاح نارى غير مشخشن إضافة إلى العثور على عدد 11 طلقة فشنك كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة ومحدث صوت به حائل لمنع خروج المقذوفات عيار 9 وهو كامل وسليم صالح الاستخدام و12 طلقة فشنك كل منهما كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة