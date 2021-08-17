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العثور على جثة طفل غرق بمياه النيل منذ 20 يوما بمركز إسنا جنوب الأقصر

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عثر أهالي قرية الجبلين بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثة الطفل «عمر.م.ب» البالغ من العمر 12 عاماً، والذي لقي مصرعه غرقاً في مياه نهر النيل للاستحمام هرباً من حرارة الجو، بمنطقة ميناء قرية وابورات المطاعنة، منذ 20 يوماً ولم يتم العثور على جثته وقتها.

الطفل الغارق فى مياه النيل باسنا

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الاقصر إخطارا من مركز شرطة اسنا، يفيد العثور على جثة طفل عارف في مياه النيل، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليم جثة الطفل «عمر.م.ب»، 12 عاما، المقيم بقرية أصفون المطاعنة، التابعة لمركز إسنا لأسرته بعد التعرف عليه.

الطفل الغارق فى مياه النيل باسنا

وعلي الفور إنتقل لمكان البلاغ كلاً من، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والنقيب طلعت صلاح مدير المسطحات المائية بإسنا، والنقيب نادر عسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب محمد سرور معاون مباحث المركز، وأستدعاء قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم، وتكثيف البحث عن الجثة.

المصرى اليوم

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