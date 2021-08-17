سقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل.. إصابة طالبة بكسر بقاع الجمجمة في بنها

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أصيبت طالبة بكسور في أنحاء الجسد وفقدان في الوعى إثر سقوطها من بلكونة منزلها بالطابق الثالث بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها أثناء نشر الغسيل واختل توازنها وسقطت بالشارع وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة واضطراب بدرجة الوعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بورود اشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول طالبة مصابة بكسر بقاع الجمجمة واضطراب بدرجة الوعى إثر سقوطه من علو.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة «ن م أ ع» 16 سنة طالبة بكسر بقاع الجمجمة واضطراب بدرجة الوعى، إثر سقوطها من الدور الثالث بمسكنها بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم، أثناء نشرها الغسيل بالبلكونة واختلال توازنها وسقوطها بالشارع وتم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.