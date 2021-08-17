أخبار عاجلة

بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا -
تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية -
محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين -
حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات -
معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات -
طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا -
رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة -
تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان -
الشارقة تعلن إطلاق مهرجان الفنون الإسلامية في ديسمبر -
تحذير.. بطاريات الهواتف القديمة خطر داخل المنزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تواصل حملاتها على قطاع أمن المنافذ

Print
«الداخلية» تواصل حملاتها على قطاع أمن المنافذ «الداخلية» تواصل حملاتها على قطاع أمن المنافذ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ، خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

من أبزر النتائج، في مجال ضبط قضايا التهريب ضبط (2) قضية تهريب (قطع غيار)، وضبط (25) قضية متنوعة، وضبط (1440) مخالفة مرورية متنوعة، و141 حكما قضائيا متنوعا.
في مجالى مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط (3) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا

بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا

تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية

تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية

محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين

محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين

حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات

حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات