«الداخلية» تواصل حملاتها على قطاع أمن المنافذ

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أعلنت وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ، خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

من أبزر النتائج، في مجال ضبط قضايا التهريب ضبط (2) قضية تهريب (قطع غيار)، وضبط (25) قضية متنوعة، وضبط (1440) مخالفة مرورية متنوعة، و141 حكما قضائيا متنوعا.

في مجالى مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط (3) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.