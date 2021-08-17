ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 3 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الغربية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وأضافت التحريات بتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنيه.