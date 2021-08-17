ضبط 407 متهمين بحيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمخدرات خلال 24 ساعة

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 150 متهمًا، و252 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 83545 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 257 متهمًا، وضبط 24 متهمًا بأعمال البلطجة، و336 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، و25546 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.