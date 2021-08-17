أخبار عاجلة

بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا -
تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية -
محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين -
حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات -
معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات -
طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا -
رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة -
تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان -
الشارقة تعلن إطلاق مهرجان الفنون الإسلامية في ديسمبر -
تحذير.. بطاريات الهواتف القديمة خطر داخل المنزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين

Print
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين
في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض

خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم -ممثلًا في اللجنة الفنية- مساء اليوم الثلاثاء، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حفل تكريم للمدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين الرياضيين السابقين 2019- 2020 و2020- 2021.

وتأتي هذه الخطوة من اللجنة الفنية دعمًا منها لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، وتقديرًا للمنجزين سنويًّا في المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.

وأوضحت اللجنة في تعميمها الصادر في أغسطس 2019، أن جميع المدربين بكافة تخصصاتهم الفنية مؤهلون للتكريم سواءً كان الجهاز الفني بقيادة غير وطنية أو وطنية بالكامل.

وكانت اللجنة الفنية قد حددت 3 معايير لاختيار المدربين الوطنيين المنجزين وهي:

- الصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.

- تحقيق إحدى بطولات الموسم.

- تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.

وكان من المقرر أن يقام حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسم الرياضي 2019- 2020، قبل أن يتم تأجيله بسبب جائحة كورونا؛ حيث فضّلت اللجنة الفنية أن يكون التكريم حضوريًّا وليس عن بُعد، تقديرًا لما قدموه في الموسمين الماضيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل تحسم الأجسام المضادة لهذا الحيوان معركة "كورونا"؟.. تجارب تجيب

هل تحسم الأجسام المضادة لهذا الحيوان معركة "كورونا"؟.. تجارب تجيب

يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

"الدوسري" في ذمة الله

"الدوسري" في ذمة الله

بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة

بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة