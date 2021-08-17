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بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
تحرير 23 محضرًا تموينيًا في الغربية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
رئيس «جامعة الأقصر» يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
الشارقة تعلن إطلاق مهرجان الفنون الإسلامية في ديسمبر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
تحذير.. بطاريات الهواتف القديمة خطر داخل المنزل
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
عاجل ✋ أوائل الثانوية العامة بدون 100% وانخفاض المجاميع وتنسيق الجامعات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:06 مساءً
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