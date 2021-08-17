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ريناتو سانشيز يغيب عن الملاعب ستة أسابيع

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ريناتو سانشيز يغيب عن الملاعب ستة أسابيع ريناتو سانشيز يغيب عن الملاعب ستة أسابيع

خضع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، ما سيبعده عن فريقه ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لمدة ستة أسابيع.

وقال ليل في بيان إن "لاعب وسطنا في وضع جيد. بإمكان ريناتو أن يبدأ برنامجه العلاجي منذ هذا الأسبوع".

وخاض البرتغالي المباراة الأولى لفريقه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي التي تعادل خلالها مع مضيفه متز 3-3، لكن الأوجاع التي عانى منها لأسابيع في الركبة أبعدته عن المرحلة الثانية التي مني فيها ليل بهزيمة قاسية على أرضه أمام نيس 0-4.

ويعتبر غياب ريناتو سانشيز، المتوج مع البرتغال بطلا لكأس أوروبا 2016، ضربة قاسية لليل، لا سيما أنه تخلى عن لاعب الوسط بوباكاري سوماريه لصالح ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان ليل يعول على خبرة ريناتو سانشيز في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، إذ من المتوقع غياب ابن الـ23 عاما عن المباراتين الأوليين لفريقه في دور المجموعات التي تسحب قرعته الأسبوع المقبل على أن ينطلق في 14 سبتمبر المقبل.

كما أن إصابة البرتغالي قضت على أي أمل لليل هذا الصيف ببيع اللاعب الذي يعتبر الأعلى قيمة سوقية بين لاعبيه الحاليين، والحصول على مبلغ يقدر بـ35 مليون يورو من صفقة التخلي عنه، ما كان سيساعده على معالجة مشاكله المالية.

وكالات

كوورة

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