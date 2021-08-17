جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد

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برامج تدريبية وخطة للشؤون الصحية وترحيل المقررات الدراسية

تُواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض -بكافة إداراتها- بذل كل الجهود لبدء العام الدراسي؛ حيث تعمل الإدارات المعنية لإنهاء كل الأعمال والتجهيزات لانطلاقة جادة للعام الدراسي، وفق خطة وزارة التعليم للاستعداد للعام الجديد ١٤٤٣.

وأصدرت إدارة خدمات الطلاب في تعليم الرياض، العديد من التوجيهات فيما يخص التغذية المدرسية، والنقل المدرسي والمكافآت؛ حيث أكدت الإدارة أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات الصحية مع مقدمي التغذية المدرسية الذين سيتم التعاقد معهم بهذا الشأن؛ مشيرة إلى أن هذا يُعد شرطًا أساسيًّا في وثيقة التعاقد.

وفيما يخص استعدادات إدارة خدمات الطلاب للعام الدراسي المقبل لخدمة النقل المدرسي؛ أوضحت الإدارة أنها تواصل متابعة تسجيل الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء أسر الضمان والراغبين في خدمة النقل المدرسي، عبر نظام "نور"؛ لضمان تقديم الخدمة من اليوم الأول بعد استئناف الدراسة، كما يتم تقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في الخدمة وشرح آلية التسجيل.

وأشارت إدارة خدمات الطلاب إلى أنه سيتم تقييم عملية الاستعداد لتقديم الخدمة والمتابعة مع شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي؛ لتوفير بيئة آمنة داخل وسائل النقل المدرسي.

وكشفت إدارة خدمات الطلاب عن إقامة دورات تدريبية عن بُعد لمشرفي ومسؤولي النقل المدرسي في مكاتب التعليم والمدارس استعدادًا للعام الدراسي المقبل، وتتضمن الدورات شروط ومتطلبات الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وتزويد المتدربين بالحقائب التدريبية الخاصة بذلك.

وفي المكافآت تم تفعيل (نظام نور للمكافآت) في جميع المدارس، وتدريب جميع مسؤولي المكافآت في المدارس والإدارة، كما أكدت إدارة خدمات الطلاب إلزامية توفير الحساب البنكي لجميع الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات وعددهم يقارب (٤٦٠٠٠) طالب وطالبة باسم المستفيد الأول (الطالب) فقط تماشيًا مع تعليمات الوزارة.

وأنهت "تعليم الرياض" ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي علي بن محمد الغامدي، أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، تم الانتهاء من ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملايين ونصف مليون مقرر مدرسي، إلى 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبيّن "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية على جميع المدارس التابعة للإدارة بوقت كافٍ قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.

وبلغت البرامج الصيفية التدريبية لمعلمي ومعلمات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (967) برنامجًا، تستهدف (37310) متدربين، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، في موضوعات المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين، إضافة إلى ملتقى ومحطات تدريبية.

وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث أن البرامج تستهدف (37310) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وتأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

ومن جانبها وضعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض خطة عامة وفق عدد من الإجراءات والمحاور الأساسية التي تركزت على التوعية والتثقيف والنشر، كما تعمل الإدارة على تكثيف الإرشادات بضرورة تلقي اللقاح الخاص بالوقاية من (كوفيد-١٩) ومتابعة وتنفيذ إجراء عمليات تلقي اللقاح لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الرياض ونشر المواد الصحية الإعلامية المحدثة ذات الصلة بوباء كورونا بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي.

وتعمل على حث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على إجراء الفحص الاستكشافي الصحي لمختلف المراحل الدراسية والتأكيد على منسوبي ومنسوبات المدارس، المحافظة على الصحة العامة، والمتابعة مع مديري ومديرات المدارس لعمليات غسل وتعقيم خزانات المياه في المدارس بشكل دوري، وحث المدارس على تهيئة العيادات المدرسية وتفعيلها، كما تعمل الإدارة على التنسيق مع الجهات ذات الصلة حال وجود حالات الاشتباه أو الإصابة بالحالات الصحية المعدية أو الطارئة، ومتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية الصحية بالمدارس من خلال الزيارات الميدانية لمشرفي ومشرفات إدارة الشؤون الصحية المدرسية.