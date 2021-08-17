أخبار عاجلة

هل تحسم الأجسام المضادة لهذا الحيوان معركة "كورونا"؟.. تجارب تجيب -
يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء -
"الدوسري" في ذمة الله -
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة -
مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة -
الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر -
"هدف" وجامعة الأمير محمد بن فهد يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم توظيف الخريجين -
عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول -
49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد -
"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن

Print
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن

أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن

اعتقدنا طويلًا أن للخبز الأبيض والعسل والأرز والبطاطا، تأثير كبير في زيادة وزن الإنسان؛ لكن علماء جامعة أريزونا الأمريكية أثبتوا عدم وجود علاقة بين تناول هذه الكربوهيدرات السريعة وزيادة الوزن.

وحسب موقع " اليوم"، تشير مجلة Advances in Nutrition، إلى أنه وفقًا للباحثين؛ ليس للكربوهيدرات السريعة، مثل التمور والخبز الأبيض والعسل والرز والبطاطا والفاصوليا والأرز البري والخضار، تأثير في وزن الإنسان.

Advances in Nutrition

وحلل الباحثون البيانات الإحصائية وقارنوا مؤشر كتلة الجسم لحوالى مليوني إنسان، واتضح لهم أن الأشخاص الذين يتناولون مواد غذائية ذات مؤشر سكر مرتفع؛ لا يميلون إلى زيادة الوزن والسمنة، ويساعد تناول الكربوهيدرات السريعة بنسب صحيحة، على الاحتفاظ بوزن صحي ويخفض خطر الإصابة بمختلف الأمراض.

واستنادًا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون باتباع حمية متوازنة غنية بالكربوهيدرات وخاصة الحبوب الكاملة.

ويشير الباحثون، إلى أن "تناول أنواع مختلفة من الكربوهيدرات -بما فيها الخبز الأبيض والكربوهيدرات السريعة والحبوب الكاملة- يعتبر مزيجًا عقلانيًّا مفيدًا للصحة".

ويُذكر أن الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، سبق أن كشف الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند محاولتهم التخلص من الوزن الزائد. من بينها الجهل بقيمة الطاقة الحقيقية للمنتجات، والانتقال السريع إلى نظام غذائي جديد جذريًّا؛ فضلًا عن الرغبة في إنقاص الوزن من خلال النشاط البدني فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

بوتين: روسيا لن تزج بقواتها المسلحة في نزاع أفغانستان

بوتين: روسيا لن تزج بقواتها المسلحة في نزاع أفغانستان

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير