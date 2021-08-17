«صحة الإسكندرية»: تطعيم نصف مليون مواطن بلقاح كورونا

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قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم تطعيم حوالى 500 ألف مواطن بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ بدء التطعيم للمواطنين، بما يعد نسبة جيدة جداً مقارنة بعدد السكان حيث جاءت الاسكندرية في المركز الثالث جمهوري سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين في السفر للخارج، بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر.

وأضاف «السقعان» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تخصيص 63 مركزا للتطعيم المعتاد للمواطنين العاديين بلقاح فيروس كورونا، متحرك وثابت جرى تجهيزها بشكل طبي ممتاز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا مع مراعاة الكثافات السكانية، بالإضافة إلى تخصيص ٥ مراكز للسفر وشهادات QR (شهادة التطعيم لدواعي السفر المؤمنة)، وهى طب اسرة سموحه، طب اسرة المندره، المراقبة الدولية بالجمرك، طب أسرة العجمى البحرية، مكتب صحة العامرية، فضلا عن تسيير فرق خارجية للتطعيم بالمصانع والمدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية والدواوين الحكومية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى وجود ارصدة كافية من اللقاحات بشكل يفى بمتطلبات المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، وهى لقاحات سينوفاك، سينوفارم، استرازنيكا، جونسون، ويتم الاستعاضة يومياً للتوفير الجرعات الكافية، مشيرا إلى أن متوسط إجمالي عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة.

وقال أن لقاح فيروس كورونا المستجد، يحمي متلقيه من وصول حالات الاصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما أنه أثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.

ولفت إلى تفعيل غرف إدارة أزمة كورونا بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف طوارئ مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية ليتم تسكين أي حالة إيجابية فور ثبوت إيجابيتها والتنسيق لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة لمصابي فيروس كورونا المستجد كإجراء القسطرة القلبية الطارئة والولادة وجراحات العظام وغيرها من الخدمات الطارئة، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة باختلاف هيئاتها.