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«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس بسبب كورونا

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«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا «كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس بسبب كورونا

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غاب محمد إبراهيم كيشو لاعب الوطني للمصارعة والحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن تكريم الرئيس لأبطال دورة الألعاب الأولمبية بسبب إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19»

وحرص الرئيس على تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم ثنائي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب الميدالية البرونزية.

وحضر التكريم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجاز، شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ومحمد الدهرواي، رئيس اتحاد الكاراتيه، وعمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، وعصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة.

ويذكر أن البعثة المصرية قد شاركت في أولمبياد طوكيو بـ139 لاعب ولاعبة، ونجحت في تحقيق 6 ميداليات متنوعة لأول مرة في تاريخ المشاركات المصري.

المصرى اليوم

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