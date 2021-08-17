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مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»

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مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز» مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»

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وجه مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، الثلاثاء، التهنئة إلى الشعب الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، واصفاً ما حدث بـ«الفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين».

وقال مفتي عُمان، عبر حسابه على «تويتر»، الثلاثاء، إنه «نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين، ونتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بتحقيق وعد الله الصادق، ونرجو من الشعب المسلم الشقيق أن يكون يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل وأن يسودهم التسامح والوئام والسلام والانسجام، والاعتصام بحبل الله بتطبيق شريعة الله العادلة... ونبذ كل ما له صلة بشرعة الطاغوت الخاسرة».

وتابع: «إننا لنتفاءل، ونرجو من الله أن يكون هذا النصر العتيد جامعا لأمة الإسلام جميعا حتى يتوالى لهم النصر ويحرروا كل شبر من ترابهم المحتل، ويخلصوا المستضعفين مما يرزحون تحته من نير الظلم».

واختتم: «كما نرجو بفضل الله أن تتحقق قريبا أمنيتنا الكبرى بتحرير المسجد الأقصى وجميع الأراضي المحتلة من حوله، وأن يمن علينا بفضله تعالى بأن نحتفي بهذا النصر... وبذلك تغسل الأمة عن جبينها عار الاحتلال الذي تلطخت به ردحا من الزمن بسبب بعدها عن الله وتفرقها بينها».

المصرى اليوم

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