«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء (صور)

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب تغلب المرتفع الأزورى على المنخفض الهندي وسيطرته على معظم الأنحاء مما يؤدي إلى شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 35 درجة كما تنكسر الحرارة على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح، والأجواء لطيفة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومزيد من ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 5 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

الأرصاد : صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء

الأرصاد : صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء