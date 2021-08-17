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«شعراوي» يتابع تسليم 14 محافظة الدفعة الثالثة من «سيارات المراكز التكنولوجية»

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«شعراوي» يتابع تسليم 14 محافظة الدفعة الثالثة من «سيارات المراكز التكنولوجية» «شعراوي» يتابع تسليم 14 محافظة الدفعة الثالثة من «سيارات المراكز التكنولوجية»

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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة، حول إجراءات تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل في 14 محافظة، هي البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء والقاهرة ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والمنوفية وسوهاج والفيوم والبحيرة والشرقية والدقهلية.

وتمت عملية التسليم على مدار الأسبوع الجاري، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمسئولي المحافظات من مقر الشركة المسئولة عن تجهيز تلك السيارات.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن تسليم الدفعة الثالثة من السيارات، يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، حيث تم تسليم الدفعة الأولي والثانية المكونة من 17 سيارة على 13 محافظة.

وأكد «شعراوي»، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها، لتحقيق رضا المواطن، والعمل على حوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العنصر البشري، الذي يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد، مشيرا إلى أن سيارات الخدمة المتنقلة التي تتسلمها المحافظات، ستبدأ العمل في بعض القري والمدن والمراكز المختلفة، وفقاً لخطة وضعتها المحافظات، حيث سيتم الإعلان كل أسبوع عن الجدول الزمني لأماكن تواجد تلك السيارات في مدن المحافظة.

وتابع: أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة، ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاعد للمواطنين وكبار السن، مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى كافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من (أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين)، كما تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير، أنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومنعاً لتكدس المواطنين راغبى الحصول على الخدمات نظراً لإجراءات الدولة فيما يخص فيروس كوورنا، فقد حرصت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمعات السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكافة الإمكانيات الحديثة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين .

وأشار إلى حرص الحكومة على تطوير أداء الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية ٢٠٣٠»، لافتا إلى أن المراكز المتنقلة تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وأضاف: أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية حوالى (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بفريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات الذي نفذ تصميم سيارات الخدمات المتنقلة بهذا الشكل المشرف.

المصرى اليوم

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