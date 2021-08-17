«صحة القليوبية»: تخصيص 22 مركزًا لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة

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قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم تخصيص 8 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة القليوبية بلقاح كورونا المستجد، بالإضافة إلى 14 مركزا مجهزا من قبل ليصل عدد المراكز إلى 22 مركزا لتطعيم المواطنين و10 مراكز طبية لتطعيم المسافرين.

أكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المراكز الجديدة هي مركز صحة الأسرة بعثمان ومركز صحة الأسرة بنوبار ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة ومركز صحة الأسرة بطحانوب ومركز صحة الأسرة بالخصوص ووحدة طب الأسرة بسرياقوس مركز صحة الأسرة بقليوب البلد ووحدة صحة الأسرة بورورة

ولفت إلى ان المديرية ستتوجة إلى جميع المنشآت الصناعية والرياضية والشركات والمدارس الخاصة ودور العبادة ودور المناسبات وجميع الهيئات الخاصة لتطعيم العاملين بها.