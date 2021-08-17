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مياه المنيا تتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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مياه المنيا تتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» مياه المنيا تتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعاً مع مسئولي حياة كريمة بمراكز مغاغة والعدوة وأبوقرقاص وملوى ودير مواس، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ومطابقتها للجدول الزمنى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

وشدد الشهاوى على سرعة إنجاز الأعمال وتنفيذ شبكات مياه الشرب بدقه عالية وإنشاء محطات جزيرة شارونة بمركز مغاغة بطاقة انتاجية ١٠٠ل/ث وبنى حسن الشروق١٠٠ل/ث بمركز أبوقرقاص ومحطة مياه ملوى٤٥٠ل/ث ومحطة مياه دير مواس ٣٠٠ل/ث وأعمال إنشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوى ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوى.

وأكد، أثناء الاجتماع أهمية متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المهندسين المسئولين وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للإنتهاء من الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنياوى، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية تستهدف تطوير١٩٢قرية ريفية بتكلفة اجمالية مليار و٤١٩ مليون جنيه.

المصرى اليوم

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