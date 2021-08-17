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الرئيس يكرم أبطال الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

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كرم الرئيس محمد عبدالفتاح أبطال الأولمبيين صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية.

وحرص الرئيس على تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم ثنائي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب الميدالية البرونزية.

وحضر التكريم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجاز، شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ومحمد الدهرواي، رئيس اتحاد الكاراتيه، وعمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، وعصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة.

أبطال طوكيو 2020

وأشار شريف العريان إلى أن الرئيس السيسي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحدثا عن وضع خطة لأولمبياد باريس 2024، التي يأمل المسؤولين في تحقيق عدد ميداليات أكثر خلالها.

ويذكر أن البعثة المصرية قد شاركت في أولمبياد طوكيو بـ139 لاعب ولاعبة، ونجحت في تحقيق 6 ميداليات متنوعة لأول مرة في تاريخ المشاركات المصري.

المصرى اليوم

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