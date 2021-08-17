أخبار عاجلة

هل تحسم الأجسام المضادة لهذا الحيوان معركة "كورونا"؟.. تجارب تجيب -
يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء -
"الدوسري" في ذمة الله -
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة -
مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة -
الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر -
"هدف" وجامعة الأمير محمد بن فهد يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم توظيف الخريجين -
عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول -
49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد -
"العقيل": 46.. أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم بالشرقية والرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 166 مخالفة مخابز في مغاغة بالمنيا

Print
ضبط 166 مخالفة مخابز في مغاغة بالمنيا ضبط 166 مخالفة مخابز في مغاغة بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز مغاغة، شمال المنيا، 166 مخالفة مخابز متنوعة، منها ٧٤ محضر مخابز نقص وزن، و ٥ محاضر، و١٤ مواصفات، و٤ صرف بون، و ٤٨ نظافة وعدم إعلان، و١٨ تصرف دقيق، و٣ تجميع دقيق .

قال الدكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين، تأتي الحملة ضمن عدد من الحملات التي تشنها المديرية علي المخابز ، لضبط رغيف الخبز ، وقدم الشكر لأعضاء الحملة، هديه سيد عبد العال الشحات، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد حجازي ، مدير الإدارة، وكلا من مفتشي ، عبد الحميد ضاحى، وسعودي على وعصام حسين رئيس مكتب طنبدى .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر