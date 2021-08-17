ضبط 166 مخالفة مخابز في مغاغة بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز مغاغة، شمال المنيا، 166 مخالفة مخابز متنوعة، منها ٧٤ محضر مخابز نقص وزن، و ٥ محاضر، و١٤ مواصفات، و٤ صرف بون، و ٤٨ نظافة وعدم إعلان، و١٨ تصرف دقيق، و٣ تجميع دقيق .

قال الدكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين، تأتي الحملة ضمن عدد من الحملات التي تشنها المديرية علي المخابز ، لضبط رغيف الخبز ، وقدم الشكر لأعضاء الحملة، هديه سيد عبد العال الشحات، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد حجازي ، مدير الإدارة، وكلا من مفتشي التموين ، عبد الحميد ضاحى، وسعودي على وعصام حسين رئيس مكتب طنبدى .