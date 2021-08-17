معيط : خفض معدلات الفقر 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا

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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥،٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.

اشار معيط خلال استعراضه دراسة حديثة للبنك الدولى حول الإنفاق العام بالموازنة- اليوم الثلاثاء- إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى في استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها.

وحسب الوزير، بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١،٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة ٥٠٠ جنيه» شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا.

قال إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤،٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لفت وزير المالية إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.