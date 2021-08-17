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أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» ()

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أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو) أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» ()

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في مقطع قد يصبح أحد أهم المشاهد المميزة لسقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي طالبان، تشبث العشرات من الأفغان بجوانب طائرة عسركية أمريكية كانت تغادر المطار.

وأظهر مقطع الفيديو مئات الأشخاص وهم يركضون بجانب الطائرة وهي تسير على مدرج مطار كابول الدولي.

ويظهر الفيديو مشاهد فوضوية للهروب من سيطرة طالبان، بمحاولة تسلق جوانب الطائرة العسكرية الأمريكية تسير على مدرج المطار، وكان بعضهم أسفل جناح الطائرة مباشرة، وآخرون يركضون بجانبها مع التلويح والهتاف.

وعلى الرغم من تمكن البعض من الحصول على موطئ قدم قبل إقلاعها، سقطوا مع ارتفاع الطائرة.

وفي وقت سابق، حسب وكالة «أسوشيتد برس»، قالت السلطات الأمريكية إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أثناء الإخلاء الفوضوي في المطار، بما في ذلك العديد من الذين سقطوا من الطائرة العسكرية.

المصرى اليوم

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