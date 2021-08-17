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"كهاتين" توزع "60" حاسوبًا على "أيتام مكة" استعدادًا للدراسة

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"كهاتين" توزع "60" حاسوبًا على "أيتام مكة" استعدادًا للدراسة "كهاتين" توزع "60" حاسوبًا على "أيتام مكة" استعدادًا للدراسة
بدعم من جمعية "ارتقاء" للتسهيل على الأيتام وذويهم العودة المدرسية

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة (كهاتين)، 60 جهاز حاسب على مستفيديها من الأيتام؛ استعدادًا للعودة للمدارس للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضح مدير عام الجمعية المكلف أحمد اللحياني، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحسين جودة حياة الأيتام وتسهيل عودتهم دراسيًّا، وتم توفير هذه الأجهزة بدعم من جمعية "ارتقاء"؛ بهدف دعم أيتام البلد الحرام.

وأكد اللحياني أن الجمعية تسعى مع شركائها إلى تقديم المبادرات المجتمعية والخدمات النوعية للأيتام، والمتمثلة في كفالة اليتيم وكفالة أم اليتيم، وترميم المنازل وتأثيثها والحقيبة المدرسية وغيرها.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى بها جهات القطاع الثالث، والذي ينعكس على مستفيديها الذين تخدمهم من مختلف الشرائح، ويأتي الأيتام على رأس القائمة، مقدمًا شكره الجزيل لجمعية "ارتقاء" على عطائها المبارك ونفعها الأيتام لتسهيل تجربتهم العلمية وعودتهم الدراسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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