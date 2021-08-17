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"شؤون المسجد النبوي" تُنهي استعداداتها لاستقبال الصائمين في يوم عاشوراء

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"شؤون المسجد النبوي" تُنهي استعداداتها لاستقبال الصائمين في يوم عاشوراء "شؤون المسجد النبوي" تُنهي استعداداتها لاستقبال الصائمين في يوم عاشوراء
بوضع الخطط المسبقة واستنفار كل الجهود والتعاون مع جميع الجهات المشاركة

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال الكثافة المتوقعة من قاصدي المسجد النبوي في يوم (عاشوراء) العاشر من شهر محرم لعام 1443هـ؛ وذلك من خلال وضع الخطط المسبقة واستنفار كل الجهود والتعاون مع جميع الجهات المشاركة؛ لتسهيل وصول المصلين للمسجد النبوي الشريف، وأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

حيث وفّرت الوكالة -بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة- الكميات الكافية من وجبات إفطار للصائمين، وفق الأعداد المتوقعة.

الجدير بالذكر أن الوكالة سمحت للمصلين بإدخال الإفطار الشخصي (التمر والماء والزبادي والخبز) فقط، ونوهت بمنع إدخال الإفطار غير الشخصي ومنع التوزيع بأنواعه أو فرد سُفَر الإفطار أو الإفطار الجماعي، وأكدت الوكالة أن الجلوس للإفطار يكون وفق نقاط التباعد المحددة في المسجد النبوي.

وقد وفّرت الوكالة عبوات ماء زمزم والمياه الصحية المعبأة؛ لتوزيعها في جميع أروقة المسجد وسطحه وساحاته.. كما تم التأكد من جاهزية كل الخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي المسجد النبوي؛ وذلك تسهيلًا لوصولهم إليه وأداء عبادتهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وأكدت الوكالة على قاصدي المسجد النبوي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصحية والتوجه للمواقع المخصصة للصلاة والبُعد عن مواقع الازدحام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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