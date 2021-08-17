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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google
المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Google؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة: Windows, Mac, Linux.

تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصى بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop.html

وأشار المركز إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وحول طريقة التحديث، قال المركز: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد «مساعدة معلومات عن Google Chrome»، ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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