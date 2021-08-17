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رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

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رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

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افتتح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء، قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد التطوير والتجهيز، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، ومسئولى وزارة الصحة والجهاز، ومجلس الأمناء وجمعيات المجتمع المدنى وبعض الشخصيات العامة.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الأعمال التي تم تنفيذها بالقسم والتجهيزات والأجهزة الطبية، وأجروا بعض المناقشات مع المسئولين والعاملين بالمستشفى للتأكيد على مستوى الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن القسم يتكون من 3 غرف للعمليات (جراحة عامة- نساء وتوليد- عظام )، وذلك ضمن أعمال التطوير للمباني والمنشآت الخدمية بالمدينة، مؤكداً استمرار جهود جهاز المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات التنموية لسكان المدينة.

المصرى اليوم

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