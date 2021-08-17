مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج

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ألقت أجهزة الأمن، الثلاثاء، القبض على صاحب استديو تصوير بالدقهلية، لاستيلائه على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج، بعد إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب استديو تصوير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة تمي الأمديد بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذاً من مسكنه ومقر استوديو التصوير الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وأجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبي السفر والمبالغ المالية المحصلة منهم، ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط.