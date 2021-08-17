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وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يشهدان إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان»
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال التنسيق الإلكتروني بكلية الفنون الجميلة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:57 صباحاً
مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:56 صباحاً
12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:56 صباحاً
أمريكا المفتوحة تدعم الصحة العقلية للاعبي التنس
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:56 صباحاً
باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:56 صباحاً
أول تعليق من مرتضى منصور لكارتيرون واللاعبين بعد فوز الزمالك بالدوري
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:56 صباحاً
متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:51 صباحاً
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:45 صباحاً
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