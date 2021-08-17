أخبار عاجلة

وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يشهدان إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان» -
رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال التنسيق الإلكتروني بكلية الفنون الجميلة -
تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر -
12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال -
أمريكا المفتوحة تدعم الصحة العقلية للاعبي التنس -
باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد -
أول تعليق من مرتضى منصور لكارتيرون واللاعبين بعد فوز الزمالك بالدوري -
متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟ -
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة

Print
مواضيع متعلقة
شاهد كواليس احتفالات لاعبي وجمهور الزمالك كاملة بعد الفوز بالدوري

شاهد كواليس احتفالات لاعبي وجمهور الزمالك كاملة بعد الفوز بالدوري

سيف زاهر يكشف أجمل قصة حب أنا ومراتي بقالنا 22 سنة مع بعض.. وبدأنا في شقة إيجار

سيف زاهر يكشف أجمل قصة حب أنا ومراتي بقالنا 22 سنة مع بعض.. وبدأنا في شقة إيجار

مش هتصدق عينيك.. الساحر أحمد وليد طلع علبة كوتشينة كاملة من فمه

مش هتصدق عينيك.. الساحر أحمد وليد طلع علبة كوتشينة كاملة من فمه

عنده أوضة كاملة للبس.. شوف أغلى ساعة وهدوم في غرفة ملابس سيف زاهر

عنده أوضة كاملة للبس.. شوف أغلى ساعة وهدوم في غرفة ملابس سيف زاهر