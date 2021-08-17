«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وضبط 3 من مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من (موظف، ) بحضور شقيقه (مستخلص جمركى، له معلومات جنائية) لمدينة العاشر من رمضان رفقة (سائقه ) بالسيارة ملك شقيقه لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، إلا أنه فوجئ بعودة سائقه بالسيارة لمدينة الإسكندرية دون شقيقه ولدى إتصاله به على هاتفه المحمول تبين أنه مغلق».

وأضافت: «وما قرره (السائق) بحضوره رفقة (شقيق المُبلغ) لمدينة العاشر من رمضان لمقابلة أحد الأشخاص بإحدى الكافتيريات الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصولهما قام (شقيق المبلغ) بالدلوف للكافتيريا وحال ذلك فوجئ بسيارة ملاكى (لايعلم أرقامها) تقف أمامه ويقوم قائدها بالرجوع للخلف مصطدماً بمقدمة السيارة قيادته وترجل منها ( 3 أشخاص ) وتعدوا عليه بالضرب دون إصابات فقام بالسير مسرعاً بالسيارة متوجهاً لمدينة الإسكندرية وأخبر الـمُبلغ».

وتابعت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المُختطف و(6 أشخاص، ) على صفقة بيع حاويات، وإنهم وراء واقعة إختطافه من داخل محطة الوقود»

وشددت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهمين وضبط ( 3 منهم )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين لقيام المجنى عليه بالنصب على 2 والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير بيع كونتنرات فعقدا العزم على إختطافه، وفـى سبيل ذلك قام أحدهم بإستدراجه لمحطة الوقود بزعم بيع صفقة كونتنرات، وبتاريخ الواقعة توجه باقى المتهمين لمدينة العاشر من رمضان مستقلين سيارتين، وحال وصول المجنى عليه قام أحد المتهمين بإفتعال حادث تصادم مع سيارة المجنى عليه لإشغال عمال محطة الوقود بالحادث، وتمكن باقى المتهمين من إختطاف المجنى عليه داخل سيارة ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك قاموا بتكبيله وتعصيب عينيه وإحتجازه داخل منزل بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ملك أحدهم، والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه».

واوضحت: «وبتضييق الخناق على باقى المتهمين قاموا بإطلاق سراح المختطف، وبمناقشته أيد ذلك وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين المضبوطين تبين أنه يحوى (3) مقاطع فيديو (متضمنين إحتجاز وتعذيب المجنى عليه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين»