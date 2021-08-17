«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه

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قال النائب حاتم عبدالعزيز، نائب الشرقية والد طالبي الثانوية العامة الذي تم حجب نتيجتهما بقرار من وزير التربية والتعليم، إنه يرحب بقرار الوزير ولا يعترض عليه.

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن «أبناؤه منذ المرحلة الابتدائية وهم متفوقين دراسيا، ولم يكن متفاجئا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها، حيث توقع أن يحصلوا على ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜»، لافتا إلى أنه لم ينشر النتيجة على صفحته ولكن قام بعض المحبين له بمجاملته بالحصول على النتيجة ونشرها على السوشيال ميديا.

وتابع أنه لم يرتكب أي خطأ خاصة أنه كأب من حقه أن يفرح بنتيجة أبنائه، كما أن التشكيك في نتيجتهم غير مقبول فليس ذنبهم أنهم أبناء نائب.

وقال: «أدفع ضريبة عملي السياسي، وهناك من تلاعب بمشاعر الناس واستغل أن أعصابهم متوترة انتظارا للنتيجة وهو ما أحدث ضجة كبيرة في وقت قصير»، وأضاف متسائلا: «هل النائب ليس من حقه أن يكون ابنه متفوقا، وابنى كان يحصل على دروس جماعية مع جميع الطلاب ومنهم الغني والفقير والسياسي وغير السياسي».

وأشار إلى أن أكثر ما أحزنه هو كسرة نفس أبناءه بسبب قرار حجب نتيجتهم رغم أنهم ليس لهم ذنب في ذلك، ولكن في الوقت ذاته يرحب بقرار الوزير، مؤكدا أن ابناؤه فور علمهم بالنتيجة عبروا عن فرحتهم.

و كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، إنه تقرر حجب نتيجة طالبين لتسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.