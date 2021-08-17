أخبار عاجلة

وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يشهدان إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان» -
رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال التنسيق الإلكتروني بكلية الفنون الجميلة -
تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر -
12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال -
أمريكا المفتوحة تدعم الصحة العقلية للاعبي التنس -
باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد -
أول تعليق من مرتضى منصور لكارتيرون واللاعبين بعد فوز الزمالك بالدوري -
متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟ -
بايدن تَسلم تقرير "منشأ كورونا".. تعرّف على النتيجة الحاسمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تشكيل المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

Print
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم تشكيل المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه نظيره وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يحل وادي دجلة في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد كواليس احتفالات لاعبي وجمهور الزمالك كاملة بعد الفوز بالدوري

شاهد كواليس احتفالات لاعبي وجمهور الزمالك كاملة بعد الفوز بالدوري

أول تعليق من مرتضى منصور لكارتيرون واللاعبين بعد فوز الزمالك بالدوري

أول تعليق من مرتضى منصور لكارتيرون واللاعبين بعد فوز الزمالك بالدوري

أحد جمهور الزمالكسني ٤٠ سنة مخدناش فيهم الدوري غير مرتين فلازم أبقي فرحان

أحد جمهور الزمالكسني ٤٠ سنة مخدناش فيهم الدوري غير مرتين فلازم أبقي فرحان

شاهد كيف استقبل جماهير الزمالك ابطال الدوري فور رؤيتهم شيكا

شاهد كيف استقبل جماهير الزمالك ابطال الدوري فور رؤيتهم شيكا