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يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يحل وادي دجلة في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.