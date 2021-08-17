وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا عن 81 عاما

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توفي صباح اليوم الكاتب الكبير فيصل ندا عن 81 عاما، وأعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في بيان لها رحيل الكاتب الكبير.

ولد الكاتب الكبير فيصل ندا في 7 أبريل 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة وتخرج منها عام 1963، وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة إلى كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية وعقب تخرجه التحق بوزارة المالية إلا أنها لم ترضِي طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثلها مع زملائه بالكلية بينما كان أول مسلسل تلفزيوني له هو «هارب من الايام» الذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل عبدالله غيث وقد ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددا للتأليف المسرحي عبر مسرحية «من أجل حفنة نساء» ومسرحية «المتزوجون» عام 1976 وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي وأبدع فيه أيضا عندما قدم المسلسل الكوميدي «الناجح يرفع إيده» وسيظل جمهوره في انتظار العديد من أعماله التي يعشقها الجميع.

فيصل ندا يعد أشهر المؤلفين، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققوا نجاحا كبيرا.

ونعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الراحل في بيان نشره رئيسها الأمير أباظة، مشيرا إلى أن الفن في الوطن العربي فقد الكاتب الكبير فيصل ندا رائد الكتابة السينمائية،والمسرحية والتليفزيونية رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان واحدا من الجيل الذهبي للكتابة الفنية في مصر،وهو أحد أهم رواد الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وكان لسنوات طويلة عضوا بمجلس الادارة وامينا للصندوق،وواحدا من اهم مؤسسي مهرجاني القاهرة والاسكندرية السينمائيين.