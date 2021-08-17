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.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده

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فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده .. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده
خلال مباراة الفريق بالدوري التركي أمس أمام مضيفه جيرسونسبور

فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده

شهدت مباراة جيرسونسبور وضيفه غلطة سراي في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، شجاراً واشتباكاً بالأيدي بين لاعبين اثنين من الفريق الضيف.

وأُقيمت المباراة أمس الإثنين، على أرضية ملعب "غيرسون أتاتورك"، وحقّق خلالها غلطة سراي فوزاً بهدفين دون رد.

وأظهر مقطع ، مدافع غلطة سراي، البرازيلي ماركوس تكسييرا؛ وهو يندفع في الدقيقة 63 نحو زميله لاعب خط الوسط التركي كريم أكتورك أوغلو؛ قبل أن ينطحه ويوجّه إليه بعض اللكمات.

وتدخل لاعبو غلطة سراي لتهدئة اللاعبَيْن وفض اشتباكهما، فيما استعان الحكم بتقنية الفيديو، ليقرّر بعدها طرد تكسييرا؛ لاعتدائه على زميله وفق " اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن غلطة سراي، احتل المركز الثاني في الدوري التركي في الموسم الماضي، حيث حصل على 84 نقطة في 40 جولة، وخسر اللقب لمصلحة غريمه بشيكتاش الذي حصد 84 نقطة أيضاً، لكنه تفوّق بأفضلية "فارق الأهداف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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