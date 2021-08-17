لحساب تاجر.. طالب يحترف ترويج العملات النقدية المقلدة عبر «فيس بوك»

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ضبطت أجهزة الأمن، الثلاثاء، شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يديرها أشخاص مجهولين يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه طالب، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، إذ قام بإنشاء وإدارة صفحتين على «فيس بوك» وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة «عملات محلية» ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعثر بحوزته على عملات نقدية مقلدة «محلية» وهاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمناقشته أقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين المشار إليهما على موقع التواصل الاجتماعي، وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه «تاجر» مقيم بمنطقة المرج، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه وبحوزته عملات نقدية مقلدة «محلية» وورقتين مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وكمية من الورق المعدة للطباعة والأدوات المستخدمة في عمليات التقليد.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية بقصد الاستفادة المادية.