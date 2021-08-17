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«الداخلية»: ضبط 200 طربة حشيش مع 3 متهمين بالإسكندرية

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«الداخلية»: ضبط 200 طربة حشيش مع 3 متهمين بالإسكندرية «الداخلية»: ضبط 200 طربة حشيش مع 3 متهمين بالإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط 3 من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافهم وتم ضبطهم أثناء إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وضبط بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هاتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و400 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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